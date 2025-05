Trump droht mit iPhone-Zöllen: Apple-Zulieferer unter Druck!

Trump hatte am Freitag erklärt, dass er einen Strafzoll von 25 Prozent auf alle in den USA verkauften, aber nicht dort produzierten iPhones in Erwägung ziehe. Dies sei Teil seiner Strategie, industrielle Arbeitsplätze zurück in die USA zu holen. Diese Äußerungen schürten Ängste vor einer Rückkehr zum Handelskrieg, obwohl das Weiße Haus im April die meisten angekündigten Zölle ausgesetzt hatte. Der verbleibende Grundzoll liegt derzeit bei 10 Prozent auf die meisten Importe, während Trumps drastischer Sonderzoll auf chinesische Waren von 145 Prozent auf 30 Prozent reduziert wurde.

Apple reagiert auf die veränderte Lage, indem das Unternehmen seine Produktionspläne diversifiziert. Bis Ende 2026 will Apple einen Großteil der in den USA verkauften iPhones in Indien produzieren, um Zölle auf chinesische Waren zu umgehen. Eine vollständige Verlagerung der Produktion in die USA gilt jedoch als unwahrscheinlich. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte zunächst erklärt, dass die Regierung die Fertigung von "Millionen und Abermillionen von winzigen Schrauben" in die USA bringen wolle, relativierte jedoch später, dass die dafür erforderlichen Technologien noch nicht ausreichend verfügbar seien.

Die Marktreaktion am Montag verdeutlicht die Fragilität des Verhältnisses zwischen den beiden Wirtschaftsmächten. Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die iPhone-Verkäufe im April waren so hoch wie seit Oktober 2021 nicht mehr, was möglicherweise auf Vorzieheffekte aufgrund der angekündigten US-Importzölle zurückzuführen ist.

Zusätzlich sieht sich Apple rechtlichen Herausforderungen gegenüber, da die Deutsche Umwelthilfe gegen das Unternehmen wegen irreführender Werbung für eine als "CO2-neutral" beworbene Smartwatch klagt. Die Umweltschützer werfen Apple Greenwashing und Verbrauchertäuschung vor, da die CO2-Emissionen bei der Produktion nicht ausreichend kompensiert würden. Apple verteidigt seine Position und betont die Fortschritte in der Reduzierung von Emissionen und Investitionen in naturbasierte Projekte.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 200,4EUR auf Nasdaq (29. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.