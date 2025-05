Nordex SE: Starker Auftragseingang und Aktie auf Rekordkurs – Jetzt investieren!

Das Jahr 2023 zeigt sich für Nordex äußerst positiv, da die Aktie des Unternehmens um rund 56 Prozent gestiegen ist, was auf die optimistischen Konjunktur- und Investitionsaussichten unter der neuen Bundesregierung zurückzuführen ist. Diese Entwicklung hat nicht nur das kurzfristige, sondern auch das langfristige Chartbild des Unternehmens gestärkt. Zudem hat Nordex in den letzten Jahren an Profitabilität gewonnen, was das Interesse von Investoren weiter anheizt.

Die Nordex SE, ein führender Hersteller von Windkraftanlagen, verzeichnet weiterhin einen starken Auftragseingang, insbesondere aus Frankreich, wo das Unternehmen kürzlich zwei Aufträge für Windparks in der Bretagne erhalten hat. Diese Aufträge umfassen die Lieferung von Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 65 Megawatt sowie mehrjährige Service- und Wartungsverträge, die für planbare Erlöse und Cashflow sorgen. Die Installation der Turbinen soll in etwa einem Jahr beginnen.

In der Vorbörse konnte die Aktie leichte Gewinne verzeichnen und notiert aktuell bei etwa 17,60 Euro, was in der Nähe des Jahreshochs von 18,31 Euro liegt. Technisch betrachtet zeigt der Tageschart eine Bullenflagge, und ein möglicher Ausbruch nach oben könnte bereits am Dienstag erfolgen. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 62 Punkten, was auf weiteres Potenzial hindeutet, ohne dass die Aktie bereits im überkauften Bereich ist.

Trotz der bereits erzielten Kursgewinne bleibt das Bewertungsniveau von Nordex attraktiv. Für 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,3 erwartet, was im Vergleich zu Wettbewerbern wie Siemens Energy (69,8) und GE Vernova (63,4) als günstig gilt. Für 2026 wird ein KGV von 17,7 prognostiziert, was eine faire Bewertung darstellt, sofern das Unternehmen die Fortschritte bei der Profitabilität aufrechterhält und die Gewinnerwartungen von etwa 1,00 Euro pro Aktie erfüllt. Angesichts des anhaltend hohen Auftragseingangs scheint dies eine realistische Zielsetzung zu sein.

Insgesamt zeigt sich Nordex gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien zu profitieren, und die aktuellen Entwicklungen könnten den Kurs der Aktie weiter antreiben.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 18,05EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.