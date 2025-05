Urteil des OLG Hamm: Klimaklage gegen RWE abgewiesen – was nun?

Das Oberlandesgericht Hamm hat heute ein wegweisendes Urteil in der Klimaklage des peruanischen Landwirts Saúl Luciano Lliuya gegen den Energiekonzern RWE gefällt. Lliuya, der seit 2015 gegen RWE klagt, fordert eine finanzielle Beteiligung des Unternehmens an einem Hochwasserschutzprojekt in seiner Heimatstadt Huaraz, um sich gegen die Gefahren des Gletscherschmelzens und potenzieller Flutwellen abzusichern. Er macht RWE mitverantwortlich für die Risiken, die durch die Treibhausgasemissionen des Unternehmens entstehen, und beruft sich auf wissenschaftliche Daten, die RWE einen Anteil von 0,47 Prozent an den globalen Emissionen seit der industriellen Revolution zuschreiben.

Die Klage ist juristisch neuartig, da sie die Verantwortung eines einzelnen Unternehmens für globale Klimaveränderungen in den Fokus rückt. RWE hingegen weist jegliche Verantwortung zurück und argumentiert, dass ein einzelnes Unternehmen nicht für die globalen Klimaveränderungen haftbar gemacht werden könne. Das Unternehmen hat zwar angekündigt, die Kohlenutzung schrittweise zu reduzieren, sieht jedoch die rechtliche Grundlage für die Klage als unzureichend an.