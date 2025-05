Meta startet KI-Training mit europäischen Nutzerdaten – Was bedeutet das für dich?

Das Social-Media-Unternehmen Meta hat am Dienstag, den 24. Oktober 2023, mit der Nutzung von Inhalten europäischer Nutzer zur Schulung seiner Künstlichen Intelligenz (KI) begonnen. Dieses Vorhaben war zuvor aufgrund von Bedenken seitens Datenschützer vorübergehend gestoppt worden. Ein Widerspruch der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, der Meta daran hindern sollte, Nutzerbeiträge von Facebook und Instagram für das KI-Training zu verwenden, wurde kürzlich vor Gericht abgewiesen.

Meta plant, öffentliche Beiträge und Kommentare von erwachsenen Nutzern aus den 27 EU-Mitgliedstaaten zu nutzen, um seine KI-Modelle zu verbessern. Auch Interaktionen der Nutzer mit dem neuen Meta AI-Assistenten, der im vergangenen Monat für europäische Nutzer eingeführt wurde, fließen in die Schulung ein. Die Einführung des KI-Assistenten erfolgte deutlich später als in den USA und anderen Märkten, was auf die strengen Datenschutzgesetze der Europäischen Union zurückzuführen ist.