Jetzt anmelden: Mutares Hauptversammlung 2025 mit Dividende und wichtigen Entscheidungen! Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Einberufung ihrer ordentlichen Hauptversammlung für den 2. Juli 2025 in München bekannt gegeben. Die Veranstaltung findet um 10:00 Uhr MESZ in den Design Offices München Atlas statt. Die Einladung richtet sich an …