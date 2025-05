TPG glänzt im Q1 2025: Umsatzsprung und starke Wachstumsprognosen!

Die The Platform Group AG (TPG) hat im ersten Quartal 2025 beeindruckende Ergebnisse vorgelegt, die auf ein starkes Wachstum und eine erfolgreiche Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie hinweisen. Laut dem aktuellen Research-Update von Montega AG, das am 26. Mai 2025 veröffentlicht wurde, verzeichnete TPG ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 356,3 Millionen Euro, was einem Anstieg von 86,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg um 49 % auf 160,8 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 86,9 % auf 15,9 Millionen Euro zunahm. Das Konzernergebnis wuchs um 41,1 % auf 18,2 Millionen Euro, was einem Gewinn pro Aktie von 0,90 Euro entspricht.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber war die Erweiterung der Partnerbasis, die um 28 % auf 15.348 Partner anstieg. Dies führte zu einer Erhöhung des Produktsortiments um 4,2 Millionen Artikel und einer Steigerung der aktiven Kunden auf 5,7 Millionen (+30 %). Die Anzahl der Bestellungen stieg um 67 % auf 1,5 Millionen, während der durchschnittliche Warenkorbwert auf 125 Euro (+8,7 %) anstieg. Trotz eines leichten Rückgangs der Bruttomarge auf 34,8 % konnte TPG die operative Profitabilität durch Skaleneffekte steigern, was sich in einer verbesserten EBITDA-Marge von 9,9 % niederschlug.