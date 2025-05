RENK Group AG: Wichtige Korrektur zur Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht!

Am 27. Mai 2025 veröffentlichte die RENK Group AG eine Korrektur zu einer vorherigen Stimmrechtsmitteilung vom 21. März 2025, die gemäß § 40 Abs. 1 WpHG für eine europaweite Verbreitung bestimmt war. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtlichen Meldungen und Unternehmensnachrichten zuständig ist.

Die RENK Group AG, mit Sitz in Augsburg, Deutschland, meldete eine Änderung in den Stimmrechtsanteilen, die sich auf den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten bezieht. Der Mitteilungspflichtige, die London & Amsterdam Trust Company Limited, hat am 2. Oktober 2024 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Aktuell hält der Mitteilungspflichtige 3,1 % der Stimmrechte an der RENK Group AG, was einer absoluten Anzahl von 3.095.237 Stimmrechten entspricht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der RENK Group AG beträgt 100.000.000.