Gerresheimer AG: Übernahmegerüchte treiben Aktienkurs um 9% nach oben!

Die Gerresheimer AG, ein deutscher Spezialverpackungshersteller, hat am Mittwoch aufgrund von Gerüchten über eine mögliche Übernahme durch die Finanzinvestoren Warburg Pincus und KPS Capital Partners einen signifikanten Kursanstieg erlebt. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägen die Investoren, ein Gebot von mindestens 70 Euro pro Aktie abzugeben. In der Spitze stieg der Aktienkurs um 9 Prozent auf 66,50 Euro, bevor er sich bei 64,20 Euro stabilisierte, was einem Anstieg von 5,3 Prozent entspricht.

Gerresheimer, das seit Jahren im Fokus von Finanzinvestoren steht, könnte durch eine Übernahme oder eine mögliche Aufspaltung des Unternehmens umstrukturiert werden. Der Konzern ist in zwei Hauptgeschäftsbereiche unterteilt: die Kosmetikproduktion, die Tiegel und Fläschchen für die Kosmetikindustrie herstellt, und die Pharmasparte, die komplexe Verpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Systeme zur Medikamentenverabreichung anbietet. Insidern zufolge könnte die Übernahme jedoch auf Schwierigkeiten stoßen, da sich die beiden Seiten möglicherweise nicht auf einen Kaufpreis einigen können. Zudem könnte die Diversität der Geschäftsteile von Gerresheimer die Verhandlungen komplizieren.