Opec+ bleibt unentschlossen: Kommt die nächste Öl-Produktionsausweitung?

In den vergangenen Jahren hatte die Opec+ unter der Führung von Saudi-Arabien und Russland die Tagesproduktion um 2,2 Millionen Barrel reduziert. Seit April 2023 hat die Gruppe jedoch begonnen, diese Kürzungen schrittweise zurückzunehmen. Analysten spekulieren, dass am Samstag eine weitere Erhöhung der Fördermengen ab Juli diskutiert wird. Dies könnte die Marktbedingungen erheblich beeinflussen, da die Ölpreise am Mittwoch bereits gestiegen sind. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 64,82 US-Dollar, was einem Anstieg von 73 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 78 Cent auf 61,67 Dollar.

Die Ölfördergruppe Opec+ hat nach einer Online-Sitzung am Mittwoch keine Entscheidung über eine mögliche Produktionsausweitung getroffen. Analysten erwarten, dass eine Kerngruppe aus acht Mitgliedsstaaten am Samstag eine Strategie zur künftigen Förderpolitik festlegen wird. Die Opec+, bestehend aus 22 Staaten, ist für etwa 40 Prozent der globalen Ölförderung verantwortlich und hat durch die Festlegung von Produktionszielen erheblichen Einfluss auf Angebot und Preise.

Trotz der jüngsten Preiserhöhungen gab es auch Tage mit Rückgängen. Am Dienstag fielen die Ölpreise, wobei ein Barrel Brent auf 64,20 US-Dollar sank, was 54 Cent weniger als am Vortag entspricht. Marktbeobachter führten dies auf einen impulsarmen Handel zurück, der durch den Feiertag in den USA beeinflusst wurde. Die Anleger warten auf neue Entscheidungen der Opec+ zur Förderpolitik, während gleichzeitig Handelsgespräche zwischen den USA und der EU im Fokus stehen, die möglicherweise eine Entspannung im Zollstreit bringen könnten.

Die Unsicherheiten im Handelsumfeld und die bevorstehenden Entscheidungen der Opec+ halten die Märkte in Atem. Experten wie Warren Patterson von der ING Bank erwarten, dass die Opec+ ihr Angebot erneut deutlich erhöhen wird, um den Markt in der zweiten Jahreshälfte gut zu versorgen. Diese Erwartungen haben in der vergangenen Woche zu einem vorübergehenden Rückgang der Ölpreise geführt, was die Volatilität auf dem Markt weiter verstärkt. Die kommenden Tage könnten entscheidend für die zukünftige Preisentwicklung und die Stabilität des Ölmarktes sein.

