Bechtle AG: Allianz Global Investors senkt Stimmrechtsanteil unter 5 %

Am 28. Mai 2025 veröffentlichte die Bechtle AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel und richtet sich an Investoren und die Öffentlichkeit. Der Emittent, die Bechtle AG, hat seinen Sitz in Neckarsulm, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900HA2QT774RUXW59 registriert.

Die Mitteilung informiert über eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die am 23. Mai 2025 stattfand. Der Mitteilungspflichtige, die Allianz Global Investors GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main, hat ihren Stimmrechtsanteil an der Bechtle AG auf 4,998 % reduziert, im Vergleich zu 5,005 % in der vorherigen Mitteilung. Dies bedeutet, dass Allianz Global Investors nun weniger als 5 % der Stimmrechte an Bechtle hält, was eine signifikante Schwelle im deutschen Aktienrecht darstellt.