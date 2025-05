Deutsche Post kauft Aktien zurück: 28,9 Millionen Euro in 5 Tagen!

Die Deutsche Post AG hat am 26. Mai 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen zu ihrem aktuellen Aktienrückkaufprogramm enthält. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission. Im Zeitraum vom 19. bis 23. Mai 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 751.009 Aktien im Rahmen eines zusätzlichen Rückkaufprogramms.

Die Rückkäufe wurden an verschiedenen Handelstagen und über unterschiedliche Handelsplätze durchgeführt. Am 19. Mai 2025 wurden 48.708 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 38,81 Euro zurückgekauft, was einem Gesamtwert von etwa 1,89 Millionen Euro entspricht. Am 20. Mai 2025 erwarb die Deutsche Post 121.053 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 39,06 Euro, was einen Gesamtwert von rund 4,73 Millionen Euro ausmachte. Der Rückkauf setzte sich in den folgenden Tagen fort, wobei am 23. Mai 2025 die größte Anzahl von 280.653 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 37,96 Euro zurückgekauft wurde, was einem Gesamtwert von etwa 10,65 Millionen Euro entspricht. Insgesamt belief sich der Durchschnittspreis der zurückgekauften Aktien auf 38,48 Euro, was zu einem Gesamtvolumen von rund 28,90 Millionen Euro führte.