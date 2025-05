Steigende Mieten und stabile Gewinne: Aroundtown im ersten Quartal 2023

Aroundtown, ein führender Gewerbeimmobilien-Spezialist, hat im ersten Quartal 2023 von steigenden Mieten profitiert. Die Nettomieteinnahmen stiegen trotz des Verkaufs von Immobilien um ein Prozent auf 295 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis legten die Mieten um 3 Prozent zu. Der operative Gewinn, gemessen am FFO1 (Funds from Operations), blieb mit 76,3 Millionen Euro stabil im Vergleich zum Vorjahr. Diese Stabilität wurde jedoch durch die reduzierte Anzahl an Immobilien und die Belastungen durch ewige Anleihen beeinträchtigt. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen einen Rückgang des operativen Ergebnisses auf 280 bis 310 Millionen Euro.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Quartalszahlen von Aroundtown positiv bewertet und das Unternehmen mit "Buy" und einem Kursziel von 3,40 Euro eingestuft. Analyst Andreas Pläsier hob hervor, dass die Erwartungen erfüllt wurden und die operative Kennzahl FFO sich gut entwickelt hat. Der Ausblick des Unternehmens wurde als erwartungsgemäß bestätigt.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen zu den finanziellen Kennzahlen von Aroundtown. Die hohe Verschuldung, insbesondere im Hinblick auf die ewigen Anleihen, und die Bewertung der Immobilien werden als potenzielle Risiken angesehen. Der EPRA LTV (Loan to Value) liegt bei 59 Prozent, was nur einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Zudem ist der durchschnittliche Zinssatz auf 2 Prozent gestiegen, während die letzte Neuemission bei 3,5 Prozent lag. Die ICR (Interest Coverage Ratio) hat sich auf 4,3 erhöht, was auf steigende Finanzierungskosten hinweist.

Ein weiterer kritischer Punkt ist der Büroimmobilienbereich, der 38 Prozent des Portfolios ausmacht. Hier wurde ein moderates Mietwachstum von nur 1,6 Prozent verzeichnet, während die Leerstandsquote bei 12 Prozent liegt. Die Umwandlung von Büroflächen in Mischnutzungen deutet darauf hin, dass das Unternehmen alternative Lösungen in Betracht zieht. Insgesamt bleibt Aroundtown eine interessante Aktie mit Renditechancen, jedoch sind die Herausforderungen nicht zu unterschätzen.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 2,786EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.