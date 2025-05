Uber Courier: Neuer Lieferdienst für schnelle Transporte in deutschen Städten!

Uber erweitert sein Dienstleistungsangebot in Deutschland und führt den neuen Service "Uber Courier" ein, der den Transport von Gegenständen ermöglicht. Ab sofort können Nutzer in Städten wie Berlin, Köln, München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart und Mannheim diesen Service in Anspruch nehmen. Der Dienst wurde erst vor einer Woche in Großbritannien gestartet und nutzt das bestehende Netzwerk von Lieferpartnern. Die Kuriere transportieren Sendungen je nach Größe und Entfernung entweder mit dem Fahrrad oder dem Auto. Die maximalen Gewichte für die verschickten Gegenstände liegen bei 20 Kilogramm pro Sendung und insgesamt 60 Kilogramm. Die Gegenstände müssen zudem in den Kofferraum eines Mittelklassewagens passen. Die Kosten für den Transport werden, wie bei den Fahrten über die Uber-App, vorab angezeigt und basieren auf Fahrtzeit und Entfernung.

Christoph Weigler, der Deutschland-Chef von Uber, betont, dass sich der neue Service auch an lokale Kleinunternehmer richtet, die ihre Produkte schnell an Kunden innerhalb der Stadt liefern möchten. Diese Erweiterung des Angebots kommt jedoch nicht ohne Kritik. Seit dem Markteintritt in Deutschland vor elf Jahren sieht sich Uber erheblichem Widerstand von Taxi-Innungen, Gewerkschaften und Teilen der Politik gegenüber. Besonders die traditionelle Taxi-Branche äußert Bedenken hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und Geschäftsmodelle von Uber. Um seine Marktposition zu stärken, öffnete Uber im vergangenen Jahr seine App für alle Taxiunternehmen in Deutschland, was zu einer Kooperation mit rund 20 Prozent der Taxis in Städten wie Berlin führte.

Parallel dazu wird in Südhessen ein Pilotprojekt für autonom fahrende Autos im öffentlichen Nahverkehr gestartet. Fahrgäste können ab sofort autonom fahrende Fahrzeuge über eine App bestellen, die innerhalb eines festgelegten Gebiets ihre Ziele ansteuern. Während der Testphase ist ein Sicherheitsfahrer an Bord, um im Notfall eingreifen zu können. Dieses On-Demand-Angebot soll den öffentlichen Nahverkehr flexibler und attraktiver gestalten, insbesondere in ländlichen Gebieten.

In Athen protestieren unterdessen rund 14.000 Taxi-Fahrer gegen die Uber-Politik des Flughafens und des Finanzministeriums. Ein 48-stündiger Ausstand soll den Verkehr lahmlegen, was vor allem Touristen betrifft, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Die Taxi-Fahrer kritisieren die ungleiche Wettbewerbsbedingungen, die durch die Genehmigung von Uber-Wagen am Flughafen entstehen.

