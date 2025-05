GFT Technologies: Aktienrückkauf und neues Kursziel – Jetzt investieren!

Die GFT Technologies SE hat im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das am 14. April 2025 gestartet wurde, zwischen dem 19. und 23. Mai 2025 insgesamt 32.628 eigene Aktien erworben. Dies wurde in einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung am 26. Mai 2025 bekannt gegeben. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie lag bei 23,54 Euro, was zu einem Gesamtvolumen von 768.128,85 Euro führte. Die Aktien wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein beauftragtes Kreditinstitut erworben. Insgesamt hat GFT Technologies seit Beginn des Rückkaufprogramms am 15. April 2025 bis zum 23. Mai 2025 bereits 230.669 Aktien zurückgekauft.

Zusätzlich zu den Rückkaufaktivitäten hat die Privatbank Berenberg das Kursziel für die GFT-Aktie von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Wolfgang Specht hebt hervor, dass die frühzeitigen Initiativen des Unternehmens zur Schulung seiner Mitarbeiter in Künstlicher Intelligenz (KI) als wesentlicher Wettbewerbsvorteil angesehen werden. Diese Maßnahmen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach KI-Fähigkeiten in der Branche weiter steigt.