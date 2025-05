Übernahmeangebot für artnet: 97% Prämie und Delisting geplant!

Am 27. Mai 2025 gab die SCUR-Alpha 1849 GmbH, künftig als Leonardo Art Holdings GmbH bekannt, bekannt, dass sie ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und Delistingangebot für die artnet AG unterbreiten wird. Dieses Angebot erfolgt im Rahmen einer kürzlich abgeschlossenen Investment- und Delisting-Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen. Beowolff Capital Management Ltd., eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in London, berät die Bieterin.

Das Angebot sieht eine Barzahlung von 11,25 Euro pro artnet-Aktie vor, was einer signifikanten Prämie von etwa 97 % auf den Schlusskurs der Aktie am 3. März 2025 entspricht. Beowolff Capital hat bereits 65 % des Grundkapitals von artnet durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen und Aktienkaufverträge gesichert. Diese Transaktion wird als strategischer Schritt angesehen, um artnet in einem privaten Marktumfeld weiterzuentwickeln und die Wettbewerbsposition im Kunstmarkt zu stärken.