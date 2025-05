Euro unter Druck: Inflation in Frankreich lässt Währung weiter fallen!

Der Euro steht derzeit unter Druck und hat in den letzten Tagen an Wert verloren. Am Dienstag notierte die Gemeinschaftswährung im US-Handel bei 1,1338 Dollar, nachdem sie im frühen europäischen Geschäft noch höher gehandelt wurde. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1356 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Vortag darstellt. Ein wesentlicher Grund für den Druck auf den Euro ist der unerwartete Rückgang der Inflation in Frankreich, die im Mai auf 0,6 Prozent fiel – die niedrigste Jahresrate seit Ende 2020. Analysten hatten eine unveränderte Rate von 0,9 Prozent prognostiziert. Diese Entwicklung ist besonders besorgniserregend, da die französische Inflation seit vier Monaten unter dem von der EZB angestrebten Ziel von zwei Prozent liegt. Infolgedessen wird am Markt mit einer weiteren Senkung der Leitzinsen durch die EZB in der kommenden Woche gerechnet.

Am Mittwoch setzte sich der Abwärtstrend des Euro fort. Die Gemeinschaftswährung fiel zeitweise unter die Marke von 1,13 Dollar und erreichte ein Tagestief von 1,1296 Dollar, bevor sie sich leicht auf 1,1312 Dollar erholte. Der Druck auf den Euro wird durch eine allgemeine Stärke des US-Dollars verstärkt, die auf positive Konjunkturdaten aus den USA zurückzuführen ist. Insbesondere das Verbrauchervertrauen in den USA hat sich im Mai deutlich verbessert, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank verringert hat.

Experten der Landesbank Hessen-Thüringen kommentieren, dass an den Finanzmärkten wieder mehr Zuversicht herrscht, warnen jedoch vor den Risiken, die durch ungelöste Handelskonflikte zwischen den USA und der EU sowie geopolitische Krisen entstehen. Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen weist darauf hin, dass trotz der scheinbaren Entspannung im Handelskonflikt mit China die Unsicherheit über zukünftige Zölle bestehen bleibt, was weiterhin Risiken für den Dollar birgt.

Insgesamt bleibt die Situation am Devisenmarkt angespannt, und die kommenden Konjunkturdaten, insbesondere die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA, könnten entscheidende Impulse für die weitere Entwicklung des Euro und des Dollars liefern.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 1,124USD auf Forex (29. Mai 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.