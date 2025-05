Heidelberg Materials: Ambitionierte Wachstumsziele bis 2030 enthüllt!

Unternehmenschef Dominik von Achten betonte, dass Heidelberg Materials von einer beispiellosen Welle an Investitionen profitiert. Die Nachfrage nach Baustoffen wird durch den anhaltenden Bedarf an Wohnraum, die Modernisierung des Verteidigungssektors und den steigenden Bedarf an Rechenzentren verstärkt. Diese Trends bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, seine Marktposition weiter auszubauen.

Heidelberg Materials, ein führender Baustoffkonzern, hat auf seinem Kapitalmarkttag in Brevik, Norwegen, ehrgeizige Ziele für die kommenden Jahre vorgestellt. Das Unternehmen strebt an, bis 2030 den operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) jährlich um 7 bis 10 Prozent zu steigern und die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) auf etwa 12 Prozent zu erhöhen. Diese Ziele sind eine Reaktion auf die starke Nachfrage, die durch globale Megatrends wie die Energiewende, den Ausbau der Infrastruktur, Urbanisierung und Digitalisierung angetrieben wird.

Trotz dieser positiven Aussichten hat die Aktie von Heidelberg Materials in letzter Zeit an Wert verloren, was Analysten auf Gewinnmitnahmen zurückführen. Ein Großaktionär, die Spohn Cement Beteiligungen, hat 1,5 Millionen Aktien verkauft, was den Kurs zusätzlich belastete. Dennoch bleibt das Unternehmen optimistisch und sieht großes Potenzial für zukünftiges Wachstum.

Heidelberg Materials verfolgt eine klare Strategie zur Verbesserung seiner Nachhaltigkeitsziele. Bis 2030 sollen die spezifischen CO2-Emissionen auf unter 400 kg pro Tonne zementartigem Material gesenkt werden, und mehr als 50 Prozent des Umsatzes sollen mit nachhaltigen Produkten erzielt werden. Das Unternehmen plant, den Anteil alternativer Brennstoffe auf über 50 Prozent zu erhöhen und die Cash Conversion Rate bis 2030 auf etwa 50 Prozent zu steigern.

Die Strategie 2030, die unter dem Motto "Making a Material Difference" steht, zielt darauf ab, profitables Wachstum durch eine Kombination aus operativem Wachstum, Portfoliooptimierung und einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu erreichen. Heidelberg Materials setzt auf technologische Innovationen, um die Effizienz zu steigern und die Dekarbonisierung voranzutreiben.

Insgesamt positioniert sich Heidelberg Materials als ein global agierendes Unternehmen, das sowohl auf kurzfristige Marktchancen als auch auf langfristige Nachhaltigkeitsziele setzt, um seinen Kunden und Aktionären nachhaltigen Mehrwert zu bieten.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 178,3EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.