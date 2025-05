Volatile Anleihemärkte: Trumps Zölle und schwache Inflation belasten Kurse

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die stark von politischen Entscheidungen und wirtschaftlichen Indikatoren beeinflusst wurde. Am Montag fiel der Euro-Bund-Future um 0,26 Prozent auf 130,32 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,60 Prozent stieg. Der Rückgang wurde durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump verursacht, die Einführung neuer Zölle auf EU-Importe um mehr als einen Monat zu verschieben. Diese Entscheidung, die als Teil von Trumps Verhandlungsstrategie interpretiert wird, sorgte für eine Stabilisierung der Aktienmärkte und belastete die als sicher geltenden Anleihen.

Am Dienstag erholten sich die Anleihekurse leicht, der Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 130,89 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 2,54 Prozent. Diese Entwicklung wurde durch die Veröffentlichung von Inflationsdaten aus Frankreich unterstützt, die im Mai auf den niedrigsten Stand seit über vier Jahren gefallen waren. Die Jahresinflation sank von 0,9 auf 0,6 Prozent, was die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrer Absicht bestärken könnte, die Leitzinsen in der kommenden Woche zu senken.