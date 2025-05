ams-OSRAM AG: Hauptversammlung 2025 – Wichtige Beschlüsse und Aktienrückkäufe!

Die ams-OSRAM AG hat die Beschlussvorschläge für die ordentliche Hauptversammlung 2025 veröffentlicht, die am 26. Juni 2025 in Premstätten, Österreich, stattfinden wird. Die Einladung zur Hauptversammlung und die Tagesordnung wurden am 27. Mai 2025 bekannt gegeben. Zu den zentralen Punkten der Tagesordnung gehört der Vorschlag zur Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von 10 % für das Jahr 2025, das zur Ausgabe neuer Aktien im Rahmen von Wandel-, Umtausch- oder Optionsanleihen verwendet werden kann. Dies würde die Möglichkeit bieten, Kapital zu beschaffen, ohne die bestehenden Aktionäre in der ersten Runde zu berücksichtigen.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt ist der Vorschlag zur Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf eigener Aktien. Diese Ermächtigung würde die bestehende Genehmigung aus dem Jahr 2023 ersetzen und dem Vorstand erlauben, innerhalb von 30 Monaten nach der Hauptversammlung bis zu 10 % des Grundkapitals zurückzukaufen. Dies könnte als strategische Maßnahme zur Unterstützung des Aktienkurses und zur Verbesserung der Kapitalstruktur des Unternehmens interpretiert werden.