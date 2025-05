PIERER Mobility AG: Bajaj Auto übernimmt Mehrheit – Sanierung und Herausforderungen

Am 26. Mai 2025 veröffentlichte die PIERER Mobility AG eine Stimmrechtsmitteilung, die die Beteiligung von Bajaj Auto Ltd. an dem Unternehmen betrifft. Bajaj Auto Ltd., mit Sitz in Pune, Indien, hat am 22. Mai 2025 eine Schwelle von 74,94 % der Stimmrechte erreicht, die durch eine Call-Option auf Aktien der Pierer Bajaj AG, einem Joint Venture zwischen Bajaj Auto und der Pierer Industrie AG, erworben wurden. Diese Call-Option kann bis zum 31. Mai 2026 ausgeübt werden, unterliegt jedoch bestimmten Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch Wettbewerbsbehörden.

In einer weiteren Mitteilung am 28. Mai 2025 gab die PIERER Mobility AG die Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Der Konzernumsatz betrug 1,879 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 29 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Unternehmen verzeichnete ein stark negatives operatives Ergebnis (EBIT) von rund -1,184 Milliarden Euro, bedingt durch hohe Restrukturierungskosten und Wertberichtigungen im Rahmen eines Sanierungsverfahrens. Das EBITDA lag bei -481 Millionen Euro, und die Nettoverschuldung stieg auf 1,643 Milliarden Euro, während das Eigenkapital mit -194 Millionen Euro negativ war. Aufgrund dieser finanziellen Situation wird für 2024 keine Dividende ausgeschüttet.