FORTEC Elektronik: Umsatzrückgang trotz positiver Auftragslage im Defence-Sektor

Die FORTEC Elektronik AG hat am 28. Mai 2025 ihre Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024/2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz betrug 57,9 Millionen Euro, was einem Rückgang von etwa 17 % im Vergleich zum Vorjahr (70,0 Millionen Euro) entspricht. Diese Entwicklung ist vor allem auf herausfordernde gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen, eine anhaltende Rezession in Deutschland sowie eine schwache Nachfrage in Schlüsselbranchen zurückzuführen. Geopolitische Spannungen und eine verhaltene Erholung in Asien haben zusätzlich zu einer Kaufzurückhaltung bei den Kunden geführt.

Im Detail zeigt sich, dass der Umsatz im Segment Datenvisualisierung mit 32,7 Millionen Euro (Vorjahr: 41,7 Millionen Euro) und im Bereich Stromversorgungen mit 25,2 Millionen Euro (Vorjahr: 28,3 Millionen Euro) zurückgegangen ist. Das EBIT lag mit 1,4 Millionen Euro ebenfalls deutlich unter dem Vorjahreswert von 5,7 Millionen Euro. Der Konzern-Periodenüberschuss betrug rund 1,0 Millionen Euro (Vorjahr: 3,9 Millionen Euro), was einem Rückgang des Ergebnisses pro Aktie auf 0,30 Euro (Vorjahr: 1,21 Euro) entspricht.