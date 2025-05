Bilfinger SE: Stimmrechtsänderungen und Aktienrückkauf im Mai 2025

Am 26. Mai 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien sowie durch andere Faktoren beeinflusst wurden. Der Emittent, Bilfinger SE, hat seinen Sitz in Mannheim, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900H0HULEN2BZ4604 registriert.

Die Mitteilung bezieht sich insbesondere auf die Morgan Stanley & Co. International plc, die am 20. Mai 2025 eine Schwellenberührung von 3,05 % der Stimmrechte erreicht hat. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der ein Anteil von 3,48 % verzeichnet wurde, ist ein Rückgang zu beobachten. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt nach § 41 WpHG 37.606.372.