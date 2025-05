Deutschland auf Erholungskurs: 500 Milliarden Euro für Zukunftsinvestitionen!

Die Notwendigkeit für diese Maßnahmen ergibt sich aus einem Rückgang der industriellen Produktion um fast 13 % seit Ende 2017. Zudem sieht sich Deutschland durch die Einführung von Zöllen auf Kraftfahrzeuge neuen Herausforderungen gegenüber, was die Bundesregierung dazu veranlasst hat, aktiver zu werden. Ein weiterer Aspekt des Konjunkturprogramms ist der europäische Wiederaufrüstungsplan „Readiness 2030“, der eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um bis zu 1,5 % des BIP ermöglicht, ohne dass dies zu übermäßigen Defizitverfahren führt.

Die deutsche Wirtschaft zeigt Anzeichen einer Erholung, die durch ein umfassendes Konjunkturprogramm und strategische Investitionen gefördert wird. Laut einem Marktbericht von François Rimeu, Senior Strategist bei Credit Mutuel Asset Management, hat Deutschland ein historisches Investitionsprogramm in Höhe von 500 Milliarden Euro angekündigt, das sich auf Infrastruktur, Digitalisierung und Verteidigung konzentriert. Diese Maßnahmen sind Teil eines Wandels in der deutschen Haushaltspolitik, die es den Bundesländern erlaubt, Defizite von bis zu 0,35 % des BIP zu machen. Dies stellt einen bedeutenden Paradigmenwechsel dar, da Deutschland traditionell eine strikte Haushaltsdisziplin verfolgt hat.

Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland sind optimistisch, mit einer erwarteten Steigerung von 1,1 % im Jahr 2026 und 1,7 % im Jahr 2027. Diese positive Entwicklung wird durch die Annahme gestützt, dass die Konjunkturprogramme, ähnlich wie in den USA nach den Post-Covid-Maßnahmen, zu einer signifikanten Wachstumsanpassung führen werden. Besonders der Industriesektor, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Bauwesen, Verteidigung und Energieeffizienz, wird als gut positioniert angesehen, um von diesen Initiativen zu profitieren.

Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Maßnahmen hat Deutschland kürzlich seine ablehnende Haltung gegenüber der Kernenergie aufgegeben, was einen tiefgreifenden Wandel im Energiesektor signalisiert. Diese Veränderungen könnten dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in der Eurozone zu stärken und die wirtschaftliche Stabilität langfristig zu sichern.

Insgesamt zeigt der Bericht, dass Deutschland durch strategische Investitionen und eine Neuausrichtung seiner wirtschaftlichen Prioritäten auf dem Weg zu einer robusteren wirtschaftlichen Erholung ist. Die kommenden Jahre könnten entscheidend für die Neudefinition des deutschen Wachstumsmodells sein.

Der La Francaise Systematic European Equities R wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 120,3EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.