Beiersdorf startet 500 Millionen Euro Aktienrückkauf – Alle Details!

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft hat am 27. Mai 2025 eine wichtige Mitteilung bezüglich ihres Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht. Dieses Programm, das ursprünglich am 26. Februar 2025 angekündigt wurde, beginnt am 28. Mai 2025 und soll bis spätestens 3. Dezember 2025 durchgeführt werden. Beiersdorf plant, Aktien im Gesamtwert von bis zu 500 Millionen Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückzukaufen. Basierend auf dem Schlusskurs von 120,45 Euro am 23. Mai 2025 könnten bis zu 4.151.100 Aktien, was etwa 1,69 % des Grundkapitals entspricht, erworben werden. Der Rückkauf erfolgt über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über ausgewählte multilaterale Handelssysteme.

Das Hauptziel des Aktienrückkaufprogramms ist die Einziehung von Aktien zur Herabsetzung des Grundkapitals sowie die Erfüllung von Verpflichtungen aus Schuldtiteln, die in Beteiligungskapital umgewandelt werden können, wie etwa Wandel- und Optionsanleihen. Zudem sollen Verpflichtungen aus einem möglichen Belegschaftsaktienprogramm oder anderen Formen der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder erfüllt werden.