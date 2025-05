Bundesgesundheitsministerin Nina Warken plant eine gezielte Reform zur Verbesserung der Terminvergabe bei Fachärzten, um die Patientenversorgung zu optimieren. Bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetags in Leipzig betonte sie, dass die Hausarztpraxis als erste Anlaufstelle fungieren soll. Ziel ist es, eine beschleunigte Terminvermittlung für Facharztbesuche zu gewährleisten, um lange Wartezeiten und Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD wird ein verbindliches System angestrebt, das es Patienten ermöglicht, über ihre Hausärzte an Fachärzte überwiesen zu werden, wobei eine "Termingarantie" innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens vorgesehen ist. Sollte dies nicht möglich sein, können Patienten auch direkt in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Reformpläne zielen darauf ab, die Effizienz im Gesundheitssystem zu steigern, insbesondere angesichts der drohenden finanziellen Engpässe in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Warken kündigte an, bürokratische Hürden für Ärzte abzubauen, um die ärztliche Arbeitszeit, die als "kostbare Ressource" gilt, besser zu nutzen. Sie betonte, dass der Bedarf an Ärzten in Deutschland nicht allein durch im Ausland ausgebildete Fachkräfte gedeckt werden kann, auch wenn diese bereits eine wichtige Rolle spielen.

In einem weiteren Kontext äußerte Ärztepräsident Reinhardt die Notwendigkeit, das Gesundheitswesen nicht als bloßen Kostenfaktor zu betrachten. Er forderte zusätzliche zweckgebundene Abgaben auf gesundheitsgefährdende Produkte wie Zucker, Alkohol und Tabak, um die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung zu stabilisieren und gleichzeitig die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern. Die Reformen sollen letztlich ein qualitativ hochwertiges und bezahlbares Gesundheitssystem für zukünftige Generationen gewährleisten.

Zucker wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 0,168USD auf Ariva Indikation (28. Mai 2025, 22:10 Uhr) gehandelt.