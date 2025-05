Eurobattery Minerals: Wichtige Fortschritte und Verzögerungen im Überblick!

Eurobattery Minerals AB, ein schwedisches Bergbauunternehmen, hat kürzlich mehrere wichtige Entwicklungen bekannt gegeben, die sowohl die Veröffentlichung seines Geschäftsberichts als auch Fortschritte bei einem bedeutenden Projekt in Finnland betreffen.

Zunächst gab das Unternehmen bekannt, dass die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2024 aufgrund von Verzögerungen bei den Prüfungsprozessen in den Tochtergesellschaften verschoben werden muss. Der Bericht, der ursprünglich für den 27. Mai 2025 geplant war, wird nun am 9. Juni 2025 veröffentlicht. Infolgedessen wurde auch die Hauptversammlung, die für den 17. Juni 2025 angesetzt war, auf den 30. Juni 2025 verschoben. Der Wirtschaftsprüfer Baker Tilly hat um mehr Zeit für die Durchführung der Prüfung gebeten, was zu dieser Verzögerung geführt hat.