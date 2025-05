InTiCa Systems: Umsatzrückgang und neue Strategien für 2025

Die InTiCa Systems SE hat am 27. Mai 2025 ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen bestätigt. Der Konzernumsatz betrug 70,6 Millionen Euro, was einem Rückgang von 18,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2023: 86,9 Millionen Euro). Das EBIT fiel mit -0,6 Millionen Euro ebenfalls negativ aus, jedoch war der Verlust geringer als erwartet. Der operative Cashflow verbesserte sich auf 6,2 Millionen Euro (2023: 1,6 Millionen Euro), was auf erfolgreiche Kostensenkungsmaßnahmen und Prozessoptimierungen zurückzuführen ist.

Die Automobilindustrie und der europäische Markt für Wechselrichter im Solarbereich standen im Berichtszeitraum unter erheblichem Druck, was zu einer Verzögerung von Neuprojekten führte. Dennoch konnte InTiCa in einigen Bereichen neue Aufträge gewinnen und bestehende Projekte verlängern. Der Umsatz im Segment Industry & Infrastructure sank um 39,4 % auf 15,4 Millionen Euro, während das Mobility-Segment einen Rückgang von 10,2 % auf 55,2 Millionen Euro verzeichnete.