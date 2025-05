CPI Europe AG: Solide Q1-Zahlen trotz Rückgang bei Mieterlösen

CPI Europe AG hat am 28. Mai 2025 ihre Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und zeigt dabei eine solide Leistung zu Beginn des Geschäftsjahres. Die Mieterlöse beliefen sich auf 139,0 Millionen Euro, was einem Rückgang von 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf strategische Immobilienverkäufe im Jahr 2024 zurückzuführen. Das operative Ergebnis konnte jedoch um 1,4 % auf 105,7 Millionen Euro gesteigert werden, während das EBIT bei 90,7 Millionen Euro lag. Der Konzerngewinn betrug 47,5 Millionen Euro, was einem Rückgang von 4,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Ergebnisse aus dem Asset Management lagen mit 116,5 Millionen Euro ebenfalls leicht unter dem Vorjahreswert. Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis aus Immobilienverkäufen, das mit 9,4 Millionen Euro einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu 0,4 Millionen Euro im Vorjahr verzeichnete. Die Neubewertungen des Portfolios fielen jedoch negativ aus und beliefen sich auf -14,3 Millionen Euro, was auf geringere positive Bewertungseffekte von Zinsderivaten zurückzuführen ist.