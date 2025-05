YOC AG: Umsatzwachstum trotz Herausforderungen – Optimismus für 2025!

Die YOC AG, ein Unternehmen im Bereich Ad Tech, hat am 26. Mai 2025 ihren Quartalsbericht für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg um 3 % auf 7,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q1/2024: 7,1 Millionen Euro). Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, das durch makroökonomische Unsicherheiten und einen Rückgang der Werbeausgaben gekennzeichnet ist, konnte YOC ein Umsatzwachstum erzielen. Insbesondere der deutsche Werbemarkt verzeichnete einen Rückgang von 10,4 % bei den Bruttowerbeausgaben für Online-Werbung, was die Investitionsbereitschaft der Unternehmen dämpfte.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel auf 0,1 Millionen Euro (Q1/2024: 0,7 Millionen Euro), während das Konzernperiodenergebnis mit –0,4 Millionen Euro negativ war (Q1/2024: 0,2 Millionen Euro). Die Ergebnisrückgänge sind vor allem auf höhere Personalaufwendungen und Investitionen in neue Märkte, insbesondere in Schweden, zurückzuführen. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl stieg um fast 20 auf 122, was zu einem Anstieg der Personalaufwendungen um 26 % führte.