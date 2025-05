Scout24 SE: Amundi senkt Stimmrechtsanteil – Rückkaufprogramm gestartet!

Am 26. Mai 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über EQS News verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb von Aktien durch Amundi S.A. verursacht wurden. Amundi, mit Sitz in Paris, Frankreich, hat am 22. Mai 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten und hält nun 2,90 % der Stimmrechte an Scout24 SE. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der Amundi 3,03 % der Stimmrechte hielt.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Scout24 SE beträgt 75 Millionen. Die Mitteilung zeigt, dass Amundi S.A. keine weiteren Instrumente hält, die Stimmrechte verleihen könnten. Die Stimmrechtsanteile setzen sich aus 2,90 % direkt gehaltenen Stimmrechten zusammen, die Amundi durch den Erwerb von 2.173.759 Aktien erreicht hat. Es sind keine weiteren Instrumente oder Derivate angegeben, die Stimmrechte beeinflussen könnten.