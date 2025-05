VW-Dieselskandal: Schatten über der deutschen Autoindustrie und Wohnmobil-Boom!

Die "Stuttgarter Zeitung" beleuchtet die weitreichenden Folgen der VW-Dieselaffäre und deren Einfluss auf die deutsche Automobilindustrie. Der Artikel stellt fest, dass es ungewiss bleibt, ob die Branche ohne den Skandal besser in der Lage gewesen wäre, sich auf zentrale Zukunftsthemen wie Elektromobilität zu konzentrieren. Der Skandal, der mit dem Werbeslogan "Clean Diesel" verbunden ist, entpuppte sich als Betrug und führte zu langwierigen juristischen Auseinandersetzungen, die erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen in Anspruch nahmen. Währenddessen hat China seine Position in der Elektromobilität systematisch ausgebaut, was die deutsche Industrie unter Druck setzt, eine Aufholjagd zu starten. Der laufende VW-Prozess zeigt, dass die Schatten der Vergangenheit die Gegenwart der deutschen Automobilhersteller weiterhin prägen und deren zukünftigen Erfolg beeinflussen.

Parallel dazu vermeldet das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einen neuen Rekord: Erstmals sind in Deutschland mehr als eine Million Wohnmobile registriert. Zum Stichtag Anfang April 2023 wurden 1.002.562 Wohnmobile im KBA-Register erfasst. Diese Zahl hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt, nachdem der Bestand zuvor zwischen 400.000 und 600.000 Fahrzeugen schwankte. Besonders auffällig ist der Anstieg der Neuzulassungen, die 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 41,4 Prozent zulegten. Seitdem bleibt das Niveau der Neuzulassungen auf einem hohen Stand.

Die Gründe für diesen Anstieg wurden vom KBA nicht konkretisiert, jedoch ist bekannt, dass die Nachfrage nach Wohnmobilen und Wohnwagen während der Corona-Pandemie stark zugenommen hat. Dies führte auch zu einem Aufschwung für Campingplätze. Interessanterweise fahren nahezu alle registrierten Wohnmobile mit Diesel, wobei 97,4 Prozent der Fahrzeuge diese Antriebsart nutzen. Nur ein kleiner Teil von 2,3 Prozent sind Benziner, während lediglich 0,3 Prozent mit Gas betrieben werden.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die VW-Dieselaffäre nicht nur die Reputation des Unternehmens, sondern auch die gesamte deutsche Automobilindustrie belastet hat, während gleichzeitig der Markt für Wohnmobile boomt, was auf veränderte Freizeitgewohnheiten und eine steigende Nachfrage hinweist.

