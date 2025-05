Onco-Innovations: Durchbruch in der Krebsforschung mit neuem Inhibitor!

Onco-Innovations Ltd. hat bekannt gegeben, dass Dalton Pharma Services mit der Herstellung von präklinischem Testmaterial für die PNKP-Inhibitortechnologie des Unternehmens begonnen hat. Dieser Schritt markiert den Übergang von der frühen Forschung zur Produktion für präklinische Tests, die für zukünftige Zulassungsanträge erforderlich sind. Die aktuelle Phase umfasst die Prozessoptimierung und die Herstellung von 50 Gramm des PNKP-Inhibitors A83B4C63, der in präklinischen Studien eingesetzt wird, um regulatorische Vorbereitungen für einen IND-Antrag in den USA zu unterstützen.

Die PNKP-Inhibitortechnologie hat bereits in zwei Peer-Review-Studien der Universität Alberta vielversprechende Ergebnisse gezeigt. In einer Studie wurde festgestellt, dass die Behandlung mit dem nanopartikelformulierten Inhibitor die Überlebenszeit von Mäusen mit PTEN-defizientem kolorektalem Karzinom signifikant verlängerte. Eine weitere Studie zeigte, dass die Kombination des Inhibitors mit Strahlentherapie das Tumorwachstum ohne signifikante Toxizität für gesundes Gewebe verzögerte. Diese Ergebnisse unterstützen die Entwicklung des PNKP-Inhibitors als zielgerichteten therapeutischen Ansatz in der Onkologie.