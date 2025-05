Westwing Group SE: Amiral Gestion über 5% Stimmrechte – Kaufempfehlung!

Am 27. Mai 2025 veröffentlichte die Westwing Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch die Amiral Gestion, eine in Paris ansässige juristische Person. Am 23. Mai 2025 überschritt Amiral Gestion die Schwelle von 5 % der Stimmrechte an der Westwing Group SE und hält nun 5,34 % der Stimmrechte, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 4,95 % darstellt.

Die Westwing Group SE, mit Sitz in München, ist ein E-Commerce-Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Möbeln und Wohnaccessoires spezialisiert hat. Die Gesellschaft hat eine Gesamtzahl von 20.903.968 Stimmrechten. Die Mitteilung zeigt, dass Amiral Gestion keine weiteren Stimmrechte oder Instrumente hält, die zur Zurechnung von Stimmrechten führen könnten.