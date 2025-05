FamiCord AG: Starkes Wachstum und optimistische Prognose für 2025!

Die FamiCord AG, eine führende Zellbank in Europa, hat im ersten Quartal 2025 ein starkes Wachstum und eine verbesserte Profitabilität verzeichnet. Die Umsatzerlöse stiegen um 19,0 Prozent auf 22,1 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders im Endkundengeschäft (B2C) wurde ein Anstieg der Nettosumme in Rechnung gestellter Leistungen um 5,2 Prozent auf 19,0 Millionen Euro beobachtet. Der Vorstandsvorsitzende Jakub Baran äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung, trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa.

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wuchs um 76,3 Prozent auf 2,7 Millionen Euro, was auf erfolgreiche Effizienzsteigerungsmaßnahmen und optimierte Vertragsstrukturen zurückzuführen ist. Diese positive Entwicklung wurde jedoch durch ein negatives Finanzergebnis, bedingt durch ungünstige Wechselkurs- und Hyperinflationseffekte in der Türkei, beeinträchtigt. Das operative Cashflow fiel auf 1,3 Millionen Euro, was einem Rückgang von 67,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies ist auf eine höhere Nachfrage nach Jahreszahlerverträgen im Neukundengeschäft zurückzuführen, die zwar langfristig vorteilhaft ist, kurzfristig jedoch den Cashflow belastet.