KAP AG: Umsatzplus trotz Herausforderungen – Ein Blick auf Q1 2025

Die KAP AG hat am 28. Mai 2025 ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und zeigt sich stabil in einem herausfordernden Marktumfeld. Der Umsatz stieg um 4,6 % auf 72,6 Millionen Euro, während das normalisierte EBITDA mit 7,6 Millionen Euro eine Marge von 10,5 % erreichte. Besonders positiv entwickelte sich das Segment „Flexible Films“, das einen Umsatzanstieg von 17,6 % auf 30,0 Millionen Euro verzeichnete. Die starke Nachfrage nach hochwertigen 3D-Folien und die Nutzung von Synergien im Einkauf und in der Produktion trugen zur Profitabilität bei, die im Segment auf 20,7 % anstieg.

Im Segment „Engineered Products“ stiegen die Umsatzerlöse leicht um 1,8 % auf 27,6 Millionen Euro. Hier zeigt sich eine stabile Entwicklung, insbesondere am Standort in China, während die Schließung von Fertigungskapazitäten in den USA zu gesunkenen Personalkosten führte. Das normalisierte EBITDA lag jedoch mit 1,8 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert.