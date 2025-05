Mercedes-Benz mit Chance auf zweite Kaufwelle

Ausgehend von den Apriltiefständen bei 45,60 Euro liegt bei Mercedes-Benz lediglich eine einzige Kaufwelle bis auf 55,57 Euro vor. Die letzten Wochen über tendierte das Wertpapier grob talwärts und beschreibt mit dem Doppeltief um 49,76 Euro nun ein fallendes Dreieck. In Kombination mit der Erwartungshaltung einer klassischen 123-Erholungsbewegung fehlt aber noch eine zweite Kaufwelle, die über dem 50-Tage-Durchschnitt bei 53,54 Euro beginnen dürfte und geradewegs Kurspotenzial an den EMA 200 bei 56,75 Euro sowie darüber an 57,87 Euro bereithält. Entsprechend dieser Erwartungshaltung könnten bereits erste Long-Positionen vorbereitet werden. Unterhalb des Doppeltiefs von 49,76 Euro sollten aber noch einmal empfindliche Verluste zurück auf die Jahrestiefs bei 45,60 Euro eingeplant werden. Für beide Varianten werden gleich im Anschluss zwei passende Scheine vorgestellt.

Trading-Strategie: