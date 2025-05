Nvidia legt nach Zahlen deutlich zu - Rekordhoch wieder im Blick

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die weltweit im Fokus stehenden Aktien des KI-Pioniers Nvidia haben nach den am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen deutlich zugelegt. Im nachbörslichen US-Handel legte der Kurs des US-Spezialisten für Chips zu Anwendungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) um knapp fünf Prozent auf 141,40 US-Dollar zu.

In Deutschland lag der Kurs am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate bei etwas mehr als 126 Euro oder umgerechnet rund 142 Dollar. Damit rückt das zuletzt in weite Ferne gerückte Rekordhoch wieder in Reichweite. Anfang des Jahres hatte eine Nvidia-Aktie zeitweise mehr als 153 Dollar gekostet.