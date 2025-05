Vantage gewinnt Auszeichnung "Best Motorsports Sponsorship" für die Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) - Vantage Markets (https://www.vantagemarket

wurde bei den Forex Sports Awards 2025 für seine dynamische Partnerschaft mit

Scuderia Ferrari HP, einem der legendärsten Namen im Motorsport, mit dem

prestigeträchtigen Preis "Best Motorsports Sponsorship" ausgezeichnet.



Die Forex Sports Awards werden von Sports Media Gaming Limited organisiert und

würdigen herausragende Leistungen im Sportsponsoring innerhalb der

Devisenbranche und zeichnen Marken aus, die bedeutende Investitionen in

hochkarätige Sportkooperationen getätigt haben. Die Preisträger werden in einem

strengen Verfahren ausgewählt, das eine offene Abstimmung mit einer unabhängigen

Jury aus angesehenen Fachleuten aus der Sport- und Medienbranche kombiniert.







durch aufmerksamkeitsstarke Kampagnen verstärkt, die die gemeinsamen Werte von

Innovation und Exzellenz beider Marken hervorheben. Diese Partnerschaft

begeistert Motorsportfans und Trader weltweit und zelebriert das unermüdliche

Streben nach Fortschritt.



In der Begründung der Forex Sports Awards heißt es: "Die Marke Scuderia Ferrari

HP ist eine der legendärsten Marken, die sich über die Welt des Sports hinaus zu

einer globalen Lifestyle-Marke entwickelt hat. Durch die Partnerschaft mit

Scuderia Ferrari HP hat Vantage eine hervorragende Markenausrichtung geschaffen,

um sich auf der globalen Bühne zu präsentieren."



"Wir sind unglaublich stolz darauf, diese Anerkennung für unsere Partnerschaft

mit Scuderia Ferrari HP zu erhalten", sagte Marc Despallieres, Geschäftsführer

von Vantage Markets. "So wie Scuderia Ferrari HP die Spitze des Motorsports

repräsentiert, hat sich Vantage verpflichtet, im Trading Spitzenleistungen zu

erbringen. Durch diese Zusammenarbeit konnten wir mit einem begeisterten

globalen Publikum in Kontakt treten und die Werte unserer Marke -

Geschwindigkeit, Präzision und Innovation - stärken. Wir freuen uns darauf,

diese aufregende Reise mit Ferrari fortzusetzen und unseren Kunden und Fans noch

mehr aufregende Erlebnisse zu bieten."



Weitere Informationen über die preisgekrönten Dienstleistungen von Vantage und

die kommenden Initiativen finden Sie auf der Website von Vantage Markets (https:

//www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=p

