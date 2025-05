Kursverluste

Ein US-Bundesgericht sprach US-Präsident Donald Trump die Befugnis ab, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Die betreffenden Zölle würden "aufgehoben und ihre Anwendung dauerhaft untersagt", hieß es in der Entscheidung des Gerichts. Trumps Regierung legte allerdings umgehend Berufung ein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Berufungsgericht die Zölle bis zu einer finalen Entscheidung wieder in Kraft setzt.

Am Donnerstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, auch weil in Europa in vielen Ländern ein Feiertag ist. Um 10 Uhr wird in Italien das Industrie- und Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Am Nachmittag (14.30 Uhr) stehen unter anderem Details zur Wirtschaftsentwicklung in den USA im ersten Quartal an./jha/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 126,2 auf Tradegate (29. Mai 2025, 08:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +8,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,90 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,07 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 185,00USD was eine Bandbreite von +34,92 %/+46,83 % bedeutet.