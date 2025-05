Integral Metals leitet engmaschiges Bodenprobenahmeprogramm auf dem Projekt KAP ein

Calgary, Alberta, 29. Mai 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-2-Bodenprobenahmeprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt KAP in den Northwest Territories offiziell begonnen hat. Dieses Programm baut auf den zuvor angekündigten Plänen für erweiterte geochemische Arbeiten auf (siehe Pressemeldung vom 14. Mai 2025), wobei die Feldteams nun vor Ort tätig sind und systematisch Bodenproben auf dem fertiggestellten Raster entnehmen.

Das Phase-2-Explorationsprogramm wird etwa 2.100 Bodenproben umfassen, die auf einem 30 Meter mal 30 Meter großen Raster entnommen werden, wobei die Probenabstände enger sind als zuvor vorgeschlagen. Diese höhere räumliche Auflösung dient der Verbesserung der Definition von geochemischen Anomalien in der Umgebung der Main Zone, dem Hauptvorkommen auf dem Konzessionsgebiet und dem Schwerpunkt der aktuellen Explorationsarbeiten.

„Das Ziel dieses Programms besteht darin, den geochemischen Fußabdruck der Main Zone zu verfeinern und abzugrenzen“, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. „Wir erhoffen uns von diesem engmaschigeren Probenahmeraster einen verbesserten Kontrast bei allen Indikator- oder Zielelementanomalien, woraus wir direkt Schlüsse für die Ermittlung von Bohrzielen und die Strukturauswertungen in dieser Saison ziehen werden.“

In Abbildung 1 ist das endgültige Rasterlayout dargestellt, das das Gebiet rund um die Main Zone – einschließlich historischer Bodenanomalien und vor Kurzem ermittelter Gravitationsmerkmale – abdeckt. Die Probenahmen werden je nach Wetterlage voraussichtlich zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Abbildung 1. Endgültiger Plan für die Probenahmen in der Main Zone auf dem Konzessionsgebiet KAP.

Das Phase-2-Programm schließt an eine erfolgreiche Phase-1-Feldsaison an, in der historische Bohrkerne geborgen, die Standorte historischer Bohrungen geortet, auf die Erkundung ausgerichtete Gesteinsproben entnommen und historische Gravitationsmessdaten neu aufbereitet wurden. Die Ergebnisse dieser Phase bildeten die Grundlage für diese gezielten Folgearbeiten. Das Projekt KAP bietet Potenzial für die Auffindung einer Blei-Zink-Mineralisierung vom MVT-Typ, die mit Gallium und Germanium angereichert ist und unter einer flachen Deckschicht lagert, und hat bei den Explorationsarbeiten des Unternehmens im Jahr 2025 hohe Priorität.