AMINA Bank wird zur am schnellsten wachsenden Krypto-Bank der Schweiz mit einem Umsatzanstieg von 69 %

ZUG, Schweiz, 28. Mai 2025 /PRNewswire/ -- AMINA Bank AG, eine in der Schweiz zugelassene globale Kryptobank, freut sich, ihr Rekordergebnis für das Jahr 2024 bekannt zu geben und damit ihre Position als die am schnellsten wachsende Kryptobank der Schweiz zu festigen. Die Bank hat ein herausragendes Wachstum mit einem Anstieg der Erträge um 69 % auf 40,4 Mio. USD und einem bemerkenswerten Anstieg des verwalteten Vermögens um 136 % auf 4,2 Mrd. USD erzielt. Die Ergebnisse bestätigen den strategischen Wandel des Unternehmens hin zu einem globalen, kundenorientierten Kryptobankenführer.

Franz Bergmüller, Geschäftsführer der AMINA Bank, sagte: „Unsere globale, kundenorientierte Strategie hat im Jahr 2024 außergewöhnliche Ergebnisse geliefert und beweist, wie der Markt reagiert, wenn man seine Kunden in den Mittelpunkt seines Geschäfts stellt. Ich bin unglaublich stolz auf die Hartnäckigkeit und den Fokus unseres Teams, die zu einer vierteljährlichen Rentabilität im vierten Quartal 2024 geführt haben – ein entscheidender Meilenstein, der den Wert unseres Ansatzes bestätigt. Unsere derzeitige geografische Präsenz erstreckt sich über mehrere Länder, bietet rund um die Uhr Handelsmöglichkeiten und verzeichnet seit fünf Jahren keine Ausfälle in unserem Kreditbuch. Wir sind bestens darauf vorbereitet, unsere Kunden durch die rasanten Veränderungen in der Kryptoindustrie zu begleiten."

Neben dem bedeutenden Ertragswachstum haben der eigenfinanzierte Ansatz und die operative Exzellenz der AMINA in den letzten drei Jahren der Bank einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschafft. Diese Strategie führte im Jahr 2024 zu einem Netto-Neugeldzufluss in Höhe von 801 Millionen US-Dollar sowie zu einem 40%igen Wachstum der Erträge aus Derivaten, das auf die Nachfrage der Kunden nach Risikomanagementlösungen zurückzuführen ist.

Unter der Leitung des neuen technischen Leiters wurden erhebliche technologische Investitionen getätigt, um eine eigene Krypto-Banking-Plattform und ein modernes Online- und Mobil-Erlebnis zu entwickeln, die noch in diesem Jahr eingeführt werden sollen. Unterstützt von einer skalierbaren und API-gesteuerten Architektur unterstützen diese Plattformen B2C-, B2B- und B2B2C-Modelle und bieten gleichzeitig eine nahtlose, sichere Kundenintegration und eine schnelle Anpassungsfähigkeit an die Marktanforderungen, so dass sowohl AMINA als auch seine Kunden flexibel bleiben, während sich die Branche weiter entwickelt.