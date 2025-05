Das US-Handelsgericht mit Sitz in New York erklärt die Trump-Zölle für nicht zulässig - daraufhin steigen US-Futures, US-Renditen und der Dollar. Sind nun alle Zölle ungültig? Nein, nicht alle. Aber dennoch ist das ein herber Rückschlag für Trump, der auf Truth Social ein Bild postete, wonach er die Mission Gottes erfülle. Aber Trump wird zurück schlagen - und er hat Möglichkeiten, das Urteil zu umgehen. Erst Mitte oder Ende Juni dürfte die Berufung des Weißen Hauses dann endgültig vom Supreme Court entschieden werden - bis dahin wird massive Unsicherheit herrschen. Müssen die USA die bereits eingenommenen Zölle zurück zahlen, wie das New Yorker Gericht urteilte? Wie geht es mit der "Big Beautiful Bill" von Trump weiter? Diese Unsicherheit dürfte - trotz anfänglicher Euphorie - ein Belastungsfaktor für die Aktienmärkte werden..

Hinweise aus Video:

1. Kostenloser Newsletter von finanzmarktwelt.de:

https://finanzmarktwelt.de/gold-in-historischem-aufwaertstrend-sollten-sie-jetzt-noch-einsteigen/

2. Trump-Zölle von US-Handelsgericht großteils für Illegal erklärt

Das Video "Gericht blockt Trump-Zölle - wie geht es jetzt weiter?" sehen Sie hier..