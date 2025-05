Goldpreis gibt weiter nach - Rekordhoch rückt etwas in die Ferne

tutznelda schrieb 26.05.25, 17:14

Empfehle Interactive Brokers (Markenname "lynx"). Das ist ein US-amerikanisches multinationales Brokerunternehmen mit Unternehmenssitz in Greenwich, Connecticut und internationalen Büros in der Schweiz, Kanada, Hongkong, dem Vereinigten Königreich, Australien, Japan, Ungarn, Russland, Indien, China, Luxemburg, Irland, Singapur und Estland. IB betreibt die größte elektronische Handelsplattform in den USA, gemessen an der Zahl der täglichen Durchschnittsumsätze und bediente im Januar 2022 knapp 1,9 Millionen Kunden in 200 Staaten und Territorien.

Ich kann nach zehn Jahren nichts Negatives berichten. In der Corona-Krise hatten sie ein Software-Problem, weil die Software den Fall nicht berücksichtigt hatte, dass der Olpreis negativ wird. Einige Kunden haben als der Preis unter Null Dollar fiel, höhere Verluste gemacht als in ihren Depotübersichten angezeigt und deshalb Schadensersatz angedroht. Der Gründer und Inhaber Thomas Peterffy hat das Problem binnen ein paar Tagen gelöst, indem er den Schaden (über USD 100 Mio.) aus seinem Privatvermögen beglich. Finanziell kann er sich das leisten. Er wird auf ca. USD 52 Mrd. Privatvermögen geschätzt. Ich habe allerdings den Eindruck, dass er dieses Vermögen gerade deshalb erwirtschaftet hat, weil er sehr gute Konditionen bietet - und das auf einer Vielzahl von Börsenplätzen in der Welt. Mitunter spart man Geld, wenn man die Aktien an einer Börse in einem anderen Land erwirbt.