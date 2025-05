Heidelberg Materials fallen - Großaktionär verkauft Paket

Laut Insidern verkaufte Großaktionär Spohn Cement Beteiligungen 1,5 Millionen Aktien des Baustoffkonzerns. Der Preis habe bei 175 Euro je Aktie gelegen, hatte die Nachrichtenagentur Blomberg am späten Mittwochabend unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente berichtet. Damit hält das Investmentvehikel des deutschen Unternehmers Ludwig Merckle noch einen Anteil von 27,6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberg Materials haben am Donnerstag mit einem Minus von knapp 1,5 Prozent auf 176,05 Euro zu den größeren Verlierern im Dax gezählt.

Mit dem kolportierten Schritt profitierte Merckle von der zuletzt starken Kursentwicklung des Zementherstellers. Mit einem Plus von rund 48 Prozent im laufenden Jahr sind Heidelberg Materials unter den Favoriten im Dax. Die Papiere profitieren vom KI-Megatrend, der den Bau von Rechenzentren vor allem in den USA befeuert. Zudem sorgte das von der neuen Bundesregierung geplante milliardenschwere Infrastrukturpaket in Deutschland für Fantasie./mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 176,4 auf Tradegate (29. Mai 2025, 09:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -0,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,71 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 31,36 Mrd.. Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 168,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von -4,55 %/+25,00 % bedeutet.