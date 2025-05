Ölpreise mit verzweifeltem Aufbäumen. Crash-Szenario für Brent Öl intakt

Brent Öl offenbart weiterhin Schwächen

Bereits in der letzten Kommentierung zu Brent Öl an dieser Stelle stand die Schwäche, das Unvermögen des Ölpreises, Aufwärtsmomentum zu kreieren, im Fokus. Auch in den letzten Tagen vermochte es Brent Öl nicht, entscheidende Akzente auf der Oberseite zu setzen. Der Ölpreis notiert noch immer unter dem entscheidenden Preisbereich 68,5 US-Dollar / 70 US-Dollar. Auch der untergeordnete Widerstand bei 66,8 US-Dollar hat noch nichts von seinem Schrecken verloren. Die intakten Abwärtstrends (grün dargestellt) und die absinkende 200-Tage-Linie sollen ebenfalls nicht unerwähnt bleiben.

