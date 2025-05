Börsenstart Europa - 29.05. - FTSE Athex 20 stark +1,99 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.906,42 PKT und steigt um +1,19 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +5,17 %, SUESS MicroTec +3,57 %, Infineon Technologies +3,47 %

Flop-Werte: Formycon -0,54 %, freenet -0,52 %, Deutsche Telekom -0,45 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:51) bei 5.438,15 PKT und steigt um +0,98 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +3,53 %, Infineon Technologies +3,47 %, ASML Holding +3,38 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,06 %, Deutsche Boerse -1,32 %, Iberdrola -1,00 %

Der ATX bewegt sich bei 4.466,43 PKT und steigt um +0,82 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,46 %, voestalpine +1,49 %, DO & CO +1,40 %

Flop-Werte: EVN -1,54 %, UNIQA Insurance Group -1,52 %, OMV -1,18 %

Der SMI steht bei 12.296,25 PKT und gewinnt bisher +0,80 %.

Top-Werte: Holcim +0,80 %, CIE Financiere Richemont +0,72 %, Lonza Group +0,68 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -0,91 %, Alcon -0,54 %, UBS Group -0,12 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.868,82 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +4,39 %, Stellantis +3,21 %, Kering +2,77 %

Flop-Werte: Carrefour -2,03 %, Thales -1,55 %, DANONE -0,75 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.500,53 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,54 %, Telia Company +1,49 %, Nordea Bank Abp +1,28 %

Flop-Werte: AstraZeneca -0,08 %, SSAB Registered (A) +0,13 %, Essity Registered (B) +0,17 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.620,00 PKT und gewinnt bisher +1,99 %.

Top-Werte: Public Power +1,63 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,15 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,03 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -2,08 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -1,95 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,64 %