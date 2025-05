ABU DHABI ALS GASTGEBERSTADT FÜR GAMES OF THE FUTURE 2025 BESTÄTIGT

ASPIRE zur Delivery Authority der VAE für die Games of the Future ernannt: Abu Dhabi 2025

ABU DHABI, VAE, 29. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International, der globale Dachverband der Games of the Future (GOTF), hat Abu Dhabi offiziell als Gastgeberstadt für die Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft 2025) bekannt gegeben, die vom 18. bis 23. Dezember stattfinden werden.

Die Games of the Future werden Abu Dhabi in das Epizentrum des Phygital-Sports verwandeln und eine dynamische Verschmelzung von physischer Athletik und immersivem digitalen Gaming bieten. Das Multisport-Event umfasst eine Vielzahl bahnbrechender Phygital-Disziplinen, darunter Phygital Football und Phygital Shooter, sowie Tech-Sportarten und eSport.

In jeder Phygital-Disziplin treten die Athleten zunächst in einer digitalen Version ihrer Sportart an, um dann in der gleichen Sportart im wirklichen Leben zu konkurrieren. Das Endergebnis wird durch die Kombination der Leistungen in beiden Phasen bestimmt, wobei die physische und die virtuelle Welt zu einem nahtlosen Wettbewerbserlebnis verschmelzen.

ASPIRE, die treibende Kraft hinter den großen Herausforderungen und globalen Wettbewerben des Abu Dhabi Advanced Technology Research Council (ATRC), wurde zur VAE-Durchführunsbehörde (Delivery Authority) ernannt. In dieser Funktion wird ASPIRE die Umsetzung der Innovationsagenda der Veranstaltung leiten, die Abstimmung zwischen den verschiedenen Interessengruppen sicherstellen und den Finanzierungsrahmen mit Regierungspartnern und Sponsoren koordinieren.

Ethara, das führende Unternehmen für das Management von Live-Events in der Region, wird als Event-Delivery-Partner fungieren und für die End-to-End-Durchführung einschließlich des Betriebs der Veranstaltungsorte, der Logistik und des Fanerlebnisses zuständig sein. Darüber hinaus wird Ethara die Werbung für die Veranstaltung vorantreiben und eine wichtige kommerzielle Rolle spielen, indem Sponsoren und Partnerschaften zur Unterstützung des Erfolgs der Veranstaltung gewonnen werden. Das Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC) wurde als offizieller Veranstaltungsort bestätigt und bietet eine Weltklassebühne für das gesamte Spektrum an sportlichen Wettkämpfen und Fanerlebnissen.

„Wir sind begeistert, dass Abu Dhabi Tausende von Phygital-Athletinnen und Athleten, -Clubs und -Fans zu den Games of the Future 2025 begrüßen wird", sagte Nis Hatt, CEO von Phygital International. „Mit ihrer kühnen Vision für Sport und Technologie sind die VAE die ideale Bühne für diese bahnbrechende Veranstaltung. Seit den ersten Spielen hat sich der Phygital-Sport zu einer globalen Bewegung entwickelt, und die diesjährige Ausgabe verspricht, die bisher aufregendste zu werden."

Stéphane Timpano, CEO von ASPIRE , sagte: „ASPIRE ist stolz darauf, als VAE-Delivery Authority die Games of the Future Abu Dhabi 2025 mitzugestalten – eine globale Plattform, auf der Sport, Technologie und Fantasie zusammenkommen. Von KI-gestützter Mobilität bis hin zu eindringlichen digitalen Erlebnissen – in Abu Dhabi trifft Innovation auf Wirkung. Wir freuen uns darauf, die Welt im Dezember im ADNEC zu einer Veranstaltung begrüßen zu dürfen, die die Zukunft von Sport und Technologie inspirieren wird."

Neben den Elite-Wettbewerben wird es auf der Veranstaltung auch Virtual-Reality-Bereiche zur Einbindung der Fans, kulturelle Aktivitäten und Technologiepräsentationen geben. An der ersten Ausgabe der Games of the Future nahmen über 2.000 Athletinnen und Athleten aus mehr als 100 Ländern teil. Das Event wurde weltweit übertragen und lockte über 300.000 Zuschauer und Fans an.

The Games of the Future: Abu Dhabi, 2025 markieren ein starkes nächstes Kapitel für die Phygital-Bewegung und bringen die Spiele zu einem neuen Publikum im Nahen Osten, wo Ambition, Experimentierfreude und kühne Anwendungen von Technologie besonders gedeihen. Mit Abu Dhabis einzigartiger Mischung aus Innovation und kultureller Dynamik ist die Bühne bereitet für ein einzigartiges globales Erlebnis.

