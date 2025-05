Vantage wird auf der Wealth Expo Argentina 2025 eine zentrale Rolle spielen

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) - Vantage Markets (https://www.vantagemarket

s.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prpiece&utm_content

=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prrelease_prpiece_text_wealthexpoargentina_cl

2_retail&retailleadsource=BrandPR_PR_Others_GM) hat seine Teilnahme an der

Wealth Expo Argentina 2025 bestätigt, die in Buenos Aires stattfinden wird. Als

eine der führenden Finanz- und Investitionsveranstaltungen Lateinamerikas bringt

die Messe wichtige Branchenakteure, Innovatoren und Finanzfachleute zusammen,

und Vantage wird sich dort im Rahmen verschiedener Aktivitäten und Diskussionen

mit den Teilnehmern austauschen.



In diesem Jahr wird Vantage auf der Messe nicht nur seine preisgekrönte

Multi-Asset-Handelsplattform präsentieren, sondern auch durch ein dynamisches

Programm mit Referenten aus dem eigenen Team interessante Diskussionen anregen.





Besucher der Wealth Expo können sich auf interessante und informative Vorträgedes Vantage-Teams freuen:- Alejandro Zelniker, Geschäftsstratege für Affiliates und Partner, wird daswichtige Thema "Your Money Security Comes First" (Ihre Geldsicherheit gehtvor) behandeln und dabei bewährte Verfahren zum Schutz finanziellerVermögenswerte und zur sicheren Navigation im digitalen Finanzbereichhervorheben.- Agustin Zanardo, Manager für Geschäftsentwicklung, wird sich mit "CommonMistakes Among Traders" (Häufige Fehler von Tradern) befassen und allgemeineBeobachtungen zu häufigen Fehlern von Tradern und Risikobetrachtungen involatilen Märkten teilen.- Juan Gonzalez, Analyst für Kundenbeziehungen in Wachstumsmärkten, wird dasThema "Trading for Everyone: Challenges of the Financial Inclusion" (Handelfür alle: Herausforderungen der finanziellen Inklusion) behandeln und dabeieinen aufschlussreichen Einblick in die Chancen und Hindernisse bei derErweiterung des Zugangs zu Finanzmärkten in der gesamten Region geben.Die Nominierung von Vantage für die Auszeichnung "Best Trading Platform" auf derWealth Expo unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Exzellenz undInnovation im globalen Finanzsektor.Die Teilnahme von Vantage an der Wealth Expo Argentina spiegelt auch diewachsende Präsenz der Marke und ihre Mission wider, Zugang zu Tools undBildungsressourcen zu bieten, um sich sicher auf den globalen Märkten zubewegen."Lateinamerika ist eine Region voller Möglichkeiten, und die Wealth ExpoArgentina ist für uns die ideale Plattform, um mit den Besuchern in Kontakt zutreten, Erkenntnisse auszutauschen und an Diskussionen teilzunehmen, die für diegesamte Finanzwelt von Bedeutung sind", erklärte Marc Despallieres,