Smarte, mobile 3-in-1 Kühlbox

Die neu gestaltete GLACIER Classic ist eine elektrische 3-in-1 Kühlbox mitintegrierter Batterie, die Lebensmittel unterwegs zuverlässig frisch hält.Erhältlich in den Größen 35L, 45L und 55L, verfügt sie über einen integrierten298 Wh Batterieschacht, der den Betrieb ohne Einbußen bei Stauraum oderKühlleistung ermöglicht.Die GLACIER Classic ist um 30-40 % platzsparender als andere batteriebetriebeneKühlboxen und bietet dennoch Platz für bis zu 90 Getränkedosen. Damit vereintsie optimalen Stauraum mit hoher Mobilität. Dank integrierter Batterieermöglicht sie bis zu 43 Stunden Kühlung mit nur einer Aufladung und hältLebensmittel sowie Getränke deutlich länger frisch. Die lange Laufzeit eignetsich ideal für autarke Ausflüge, Picknicks oder den täglichen Einkauf.Ein herausnehmbarer Trenner ermöglicht die flexible Nutzung des Innenraums alsKühl-Gefrier-Kombination oder durchgehendes Fach für größere Vorräte. Wird derTrenner nicht benötigt, lässt er sich platzsparend in der Tür verstauen unddient zusätzlich als integriertes Schneidebrett. Ein beidseitig öffnender Deckelermöglicht einfachen Zugriff aus jeder Richtung - besonders praktisch beibeengten Platzverhältnissen oder kurzen Stromkabeln."Bei der Entwicklung der GLACIER Classic haben wir genau zugehört, was dieCommunity besonders geschätzt hat und welche Wünsche offenblieben", sagt YuchenZhao, Geschäftsführer von EcoFlow Europa. "Mit maximaler Flexibilität undMobilität haben wir eine neue Generation von Kühlboxen entwickelt, die tragbar,kabellos, smart und komfortabel für jedes Outdoor-Szenario ist."Verfügbarkeit & FrühbucherrabattDie GLACIER Classic ist zu folgenden Preisen erhältlich:- 35L: 799 EUR- 45L: 849 EUR- 55L: 949 EUR- GLACIER Classic Zusatzbatterie: 299 EURBundle-Preise (GLACIER Classic + Zusatzbatterie):- 35L Bundle: 999 EUR- 45L Bundle: 1 049 EUR- 55L Bundle: 1 149 EURAb dem 29. Mai ist die GLACIER Classic 35L direkt über Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0F9439N34?maas=maas_adg_573E96A4ADAE39A724E0EA0EB827BF8B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) sowie die offizielle EcoFlow Website (https://de.ecoflow.com/products/glacier-classic-portable-fridge-freezer?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=glacierclassic_launch_buy) erhältlich. Die Modelle GLACIER Classic45L und 55L können ab diesem Datum vorbestellt werden.Alle, die zwischen dem 29. Mai und dem 31. Juli ein Modell der GLACIER Classicoder ein GLACIER Classic + Zusatzbatterie Bundle erwerben, erhalten im Rahmendes exklusiven Frühbucherrabatts einen Preisnachlass von 100 EUR.Über EcoFlowEcoFlow ist ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Energielösungen, dersich für die Energieversorgung einer veränderten Welt einsetzt. Seit seinerGründung im Jahr 2017 hat sich EcoFlow zum Ziel gesetzt, der ERSTE zu sein, wennes um Energielösungen geht - flexibel, innovativ, zuverlässig, einfach undgründlich - für Einzelpersonen und Familien, ob zu Hause, im Freien oderunterwegs. Mit einem smarten Produktionszentrum in China und Niederlassungen inden USA, Deutschland und Japan hat EcoFlow bereits mehr als 5 Millionen Nutzerin 140 Märkten weltweit versorgt. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.ecoflow.com/de .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2697722/image_5016319_27197105.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ecoflow-prasentiert-glacier-classic--smarte-mobile-3-in-1-kuhlbox-302466978.htmlPressekontakt:Gwen Wen,gwen.wen@ecoflow.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171822/6044820OTS: EcoFlow