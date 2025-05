Halbleiterwerte legen zu - Nvidia hebt die Stimmung im Sektor

baggo-mh schrieb 23.05.25, 20:51

versucht nachzuvollziehen. Viele Reaktoren sind dabei nicht rausgekommen. Weder für 2024 noch für 2025 (2 shipments - 3 Reaktoren)



Laut CEO im letzten CC ist der US Absatz derzeit irrelevant.

ODDO-BHF hat US Absätze für SIC tools aus der Umsatzerwartung 2025 und 2026 rausgenommen.

"we already excluded Wolfspeed from our estimates for Aixtron, its SiC epitaxy tool supplier (~1% of 2025e sales and 0% as of 2026)"



Gruß

:):cool: baggo-mh